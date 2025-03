Giochi erotici non graditi. La denuncia della ex lo inguaia

Si sviluppa in un contesto delicato la vicenda giudiziaria che vede un trentenne indagato per stalking e violenza sessuale a seguito della denuncia presentata dalla sua ex fidanzata, una ventenne con cui ha avuto una relazione durata circa un anno. Ieri, la ragazza è stata ascoltata in incidente probatorio in un ambiente protetto dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti. L’udienza si è svolta con modalità specifiche: la giovane ha parlato in una stanza riservata, mentre in un’altra erano presenti il pubblico ministero Stefano Stargiotti e l’avvocato Massimo Martini, difensore dell’indagato. La denuncia ricostruisce un rapporto segnato, secondo la giovane, da episodi in cui le richieste dell’ex compagno l’avrebbero messa profondamente a disagio. In più occasioni il ragazzo avrebbe insistito per pratiche sessuali che lei non si sentiva di accettare. La ragazza ha raccontato di aver provato un forte imbarazzo e un blocco psicologico, riferendo che, pur non subendo costrizioni fisiche esplicite, si sentiva incapace di opporsi. "Mi dissociavo", ha dichiarato, descrivendo il disagio provato in tre episodi avvenuti tra marzo e maggio 2024. Uno ulteriore riguarderebbe un gioco erotico cui lui l’aveva indotta, salvo poi scusarsi dopo che lei era quasi svenuta. In un altro caso, invece, il ragazzo l’avrebbe afferrata per i capelli per costringerla a un rapporto sessuale. L’accusa di stalking riguarda il periodo successivo alla fine della relazione, dall’estate al novembre 2024. La giovane ha raccontato di essere stata oggetto di messaggi molesti dell’ex. Tuttavia, tra gli elementi emersi durante l’udienza, vi è anche il fatto che i due abbiano trascorso insieme l’ultimo Capodanno in un B&B, dove lei ha ammesso rapporti consenzienti. La difesa sottolinea questo dettaglio, insieme ad alcuni messaggi della giovane nei quali lei chiedeva di essere ricontattata. Un ulteriore punto controverso riguarda un episodio avvenuto a gennaio, quando la ragazza gli aveva comunicato all’ex di essere incinta. Secondo la sua versione, lui non avrebbe accettato la notizia e tra i due sarebbero nati dissapori. In quell’occasione, dopo che lei era tornata a casa accompagnata da un amico, lui l’avrebbe inseguita in auto; l’indagato, dal canto suo, sostiene di averlo fatto solo per chiederle scusa. La Procura dovrà ora valutare il quadro complessivo: il pubblico ministero potrà chiedere l’archiviazione, procedere con le imputazioni già ipotizzate o ridefinire alcuni capi d’accusa. Tra i documenti che la difesa intende produrre, vi sono messaggi della giovane nei quali lei stessa sembra attribuire il proprio malessere a esperienze pregresse: "Non è colpa tua, ma di quello che ho passato", avrebbe scritto.

l. p.