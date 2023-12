Giochi per i bambini e la briscola di Natale

L’associazione di volontariato ‘Allegri genitori’ promuove anche quest’anno momenti d’aggregazione e divertimento presso piazza dell’Incontro a Porto Fuori con il patrocinio dell’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna.

Si comincia questa sera con il primo evento, previsto alle 18.30, con l’accensione dell’albero di Natale. Poi Santa Claus in persona consegnerà ai bambini dei regali e altre sorprese. Domani pomeriggio, alle 14.30, spazio a ‘Pompieropoli’, sempre per i bambini: l’associazione assicura che i percorsi e gli ostacoli per i piccoli partecipanti sono in massima sicurezza e le attrezzature impiegate sono progettate e collaudate da esperti ingegneri.

Venerdì 15 dicembre, alle 20.30, spazio alla briscola di Natale, previsti alcuni premi (per iscrizioni chiamare Alice 335-8155256),

Infine non mancheranno il vin brulè, dolcetti e appuntamenti culinari per le famiglie.