Giochi pericolosi Bische e mafia, gli intrecci che portarono all’omicidio Guerra

Vent’anni fa, la sera del 14 luglio 2003 in via Ficocle, a Cervia, due killer della ‘ndrangheta in moto uccisero con 15 colpi di mitraglietta Skorpion il cervese Gabriele Guerra, in quel periodo semidetenuto in carcere a Rimini: stava uscendo di casa per rientrare in cella. Per quell’omicidio, fra il 2007 e il 2010 furono inflitti 4 ergastoli ad altrettanti affiliati alla ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto, la cosca ‘Vrenno’ retta dal boss Mario Domenico Pompeo e per la prima volta in Romagna fu pronunciata anche una sentenza di condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso a carico di 18 componenti della cosca che da diversi anni, dopo aver messo base a Riccione, controllava le bische romagnole e bolognesi.

Erano già oltre 30 anni che la criminalità organizzata aveva messo le mani sulle ingenti somme di denaro che ogni sera giravano nelle bische romagnole, da Rimini a Cesena, da Forlì a Ravenna, Lugo, Faenza e Imola: prima la mafia che faceva capo a Gaetano Fidanzati, poi il passaggio alla mafia di Giacomo Riina, lo zio di Totò Riina, infine la ‘ndrangheta. Un controllo sulle bische che non ammetteva sgarri che, se fatti, venivano pagati anche col sangue: tre riottosi gestori di bische del Riminese uccisi e Giorgio Guerra fu il quarto. Prima del 2003 già altre indagini avevano portato ad arresti, già era stato accertato il coinvolgimento di appartenenti ai corpi di polizia e dei carabinieri, ma in nessun caso le inchieste erano riuscite ad andare in profondità, a evidenziare cioè l’azione di controllo e di imposizione della ‘cagnotta’ messa in atto dalla criminalità organizzata. Fin dal dopoguerra nel Ravennate le cronache riportaVAno di irruzioni frequenti, alla notte, per sorprendere i giocatori, sequestrare carte e denaro. Molto lavoro per un risultato che si traduceva, in pretura, in una condanna massimo a 50mila lire.

Nel tentativo di ridurre le irruzioni, negli anni 60-70 i giochi si trasferirono dai bar alle case, casolari di campagna, ma pure appartamenti di città, trasformati in sedi di circoli ricreativi attrezzati anche con la mescita delle bevande. Per avere una copertura legale fu percorsa la strada dell’affiliazione agli enti nazionali del tempo libero (Enal, Aics, Fiamma etc) e cominciarono così a spuntare come funghi circoli, molti con richiami allo sport: Circoli del Motore e Amici del biliardo a Casemurate, circolo Enal, circolo del Bridge e circolo dei Forestieri a Milano Marittima, Amici del Video a Cervia, Giallorosso in via Cavour, circolo Roma e poi Romagnolo in via Faentina, circolo Mariani a fianco del teatro, circolo Pineta in via di Roma, vicino al palazzo di Teodorico e circolo Dopolavoro davanti alla ex caserma dei carabinieri, circolo San Vitale in via Trieste, circolo del Tennis a Fosso Ghiaia, e poi a Rimini, Gabicce, Riccione, Forlì. Soci erano gli stessi giocatori. Anche i circoli cittadini di Faenza, Lugo e Ravenna non sfuggirono al gioco d’azzardo. In quegli stessi anni le due famiglie mafiose che da tempo a Milano controllavano bische e prostituzione decisero di scendere in Romagna. Il clan dei Fidanzati, collegato a Tano Badalamenti, mise le mani sul Ravennate e sul Forlivese; le bische del Riminese furono appannaggio invece del clan catanese dei Cursoti, con Angelo Epaminonda, il Tebano, subentrato a Francis Turatello e, dopo l’arresto diventato collaboratore di giustizia di alto livello con 17 omicidi confessati. E con Epaminonda, visto lo spessore criminale, si intensificarono in riviera gli omicidi (due a Rimini fra l’83 e l’84 e così salirono a tre, il primo risaliva al ‘78) di chi non si piegava alle sue pretese. Fu il capitano dei carabinieri Nevio Monaco, perativo a Bologna, a ipotizzare per la prima volta le mani della mafia sulle bische emiliano romagnole (le intercettazioni portavano ad Epaminonda), a evidenziare l’enorme fiume di denaro, centinaia di milioni a sera, sui quali la criminalità pretendeva la ‘cagnotta’, ovvero la tangente. Nel maggio ‘78 furono eseguiti sei mandati cattura per i tenutari di altrettante bische a Bologna, Rimini, Ravenna (circolo Giallorosso, il cui gestore, nel febbraio ‘78, fu oggetto di un attentato: la sua auto fu fatta saltare col tritolo in pieno centro a Ravenna), circolo Enal a Milano Marittima, l’esclusivo circolo Villa Bolis a Cotignola. L’inchiesta però non fu approfondita e al processo, 8 anni dopo, tutti gli imputati vennero tutti assolti.

Alla fine degli anni 80 con la fuga in Brasile di Gaetano Fidanzati, il Ravennate passò in mano a Giacomo Riina, di stanza a Budrio, nel Bolognese, fin dagli anni 60, dove era stato mandato al soggiorno obbligato. Massimo Gambino che era stato l’uomo di Fidanzati a Ravenna (i Gambino gestivano un rinomato ristorante), divenne la longa manus di Riina e a fine anni 90, diventato collaboratore di giustizia, fornirà elementi per far luce sugli intrecci delle bische bolognesi e ravennati, sui favoreggiamenti da parte (fra altri) di alcuni ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri e della polizia, finiti a processo a Ravenna.

Nel 1993 un altro ‘pentito’, Luigi di Modica svelò ai magistrati il passaggio del controllo, in Romagna, dalla mafia siciliana alla ‘ndrangheta: testimonianza importante nell’inchiesta ravennate sull’omicidio di Gabriele Guerra. Questi, in regime di semilibertà dal carcere di Rimini, aveva deciso di avviare una nuova bisca a Pinarella (il ‘Circolo cittadino’) e non si piegò alle minacce del clan Pompeo, di stanza a Riccione da dove riscuoteva il pizzo dalle bische. Ai gestori riottosi venivano riservate minacce sempre più pesanti fino all’omicidio. E anche ai giornalisti: a chi scrive fu promessa la gambizzazione. Di fronte alla posizione di Guerra secondo cui "in Romagna le bische le gestiscono i romagnoli", il clan di Capo Rizzuto ne decise l’eliminazione. Le indagini di carabinieri e Squadra Mobile di Ravenna (coordinate dal pm Isabella Cavallari e Lucia Musti della Dda) portarono all’individuazione dei probabili esecutori e mandanti dell’omicidio (illuminanti le intercettazioni ambientali in cui discutevano di un articolo su il Resto del Carlino che li riguardava). Alla fine, quattro ergastoli e una decina di condanne per associazione di stampo mafioso.

