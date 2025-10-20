Giochi, scacchi e ’silent book party’. Autunno di iniziative in biblioteca

È stata un’ottima estate per la biblioteca comunale Maria Goia di Cervia. E ora si parte con i tanti progetti autunnali. "La biblioteca comunale questa estate ha lavorato a pieno ritmo, confermandosi un luogo amato da turisti e utenti abituali – spiega la direttrice Giulia Mazzotti –. Anche quest’anno i risultati sono stati ottimi, superando i numeri della scorsa stagione: in significativo aumento l’afflusso di turisti, soprattutto provenienti da fuori provincia e regione. Le nuove proposte culturali hanno attratto un pubblico eterogeneo: i ’silent book party’ e le letture con laboratorio per bambini sono diventati appuntamenti molto amati dell’estate. Un altro servizio molto apprezzato sono le postazioni per lo smart working, utilizzate sia da lavoratori in vacanza che da studenti in cerca di un ambiente adatto allo studio". Non solo novità in scaffale, ma anche interventi di manutenzione come "l’impianto di condizionamento installato in tutte le sale, che ha reso gli spazi ancora più accoglienti" prosegue la direttrice.

Ora la nuova stagione autunnale si preannuncia ricca. Nel programma si confermano le fortunate rassegne ’Straordinarie’, arrivata alla sua quarta edizione e che quest’anno approda anche nelle scuole con due appuntamenti dedicati ai ragazzi, e la seconda edizione di ’Radici e futuro’, alla quale si aggiunge la rassegna ’L’alterità attraverso gli occhi dei giovani ricercatori’. A fine ottobre partirà il nuovo festival letterario Salmastro con l’anteprima del trekking di narrazione ’Cervia e i luoghi della Resistenza’, che proseguirà tra novembre e gennaio nella cornice del Teatro comunale e vedrà avvicendarsi incontri con l’autore e spettacoli: tra gli ospiti Cristiano Cavina, Ermanno Cavazzoni, Peppe Servillo e Denis Campitelli. Novembre sarà dedicato al gioco in tutte le sue forme in occasione dell’International Games Month, gestito da volontari di tutto il mondo per riavvicinare le comunità e le biblioteche attorno al valore educativo, ricreativo e sociale dei giochi.

Continuano inoltre le letture settimanali per bambini, la collaborazione con le scuole del territorio, gli eventi promossi dall’associazione Amici della Biblioteca di Cervia, i corsi della Libera università per adulti Cervia e il Gruppo degli Scacchi, che offre gioco e lezioni gratuite tutti i giovedì dalle 15. Confermati i tre gruppi di lettura attivi in diversi giorni e orari per accogliere le esigenze dei lettori e l’appuntamento mensile del sabato mattina coi ’Silent book party’, una novità molto amata in cui un primo momento di lettura individuale diventa un’occasione di chiacchiere e giochi letterari collettivi, nati dalla collaborazione con la book creator @laviaggialettrice Beatrice Mingozzi.

Ilaria Bedeschi