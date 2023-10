Gioco da tavolo dedicato a illustri lughesi

Un progetto dedicato a tre prestigiosi lughesi che coniuga le frontiere tecnologiche della digitalizzazione a quelle più classiche dei giochi da tavolo. In estrema sintesi è questo il cuore del progetto ’Dal documento alla città, mappe per la storia di Lugo’, realizzato con la supervisione del responsabile del servizio istituzioni culturali della città, Giuditta Lughi ed ora in attesa di essere candidato al bando ’Digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Humanities)’ del Pr Fesr 2021-2027 dopo l’approvazione da parte della Giunta. La volontà è quella di sviluppare la storia della città dal 1793 al 1945, seguendo il percorso tracciato dall’esploratore Agostino Codazzi, pioniere nelle realizzazione delle cartografie e dell’ atlante fisico-politico di Venuezuela, Colombia ed Ecuador, dell’educatrice Ernesta Galletti Stoppa, in prima fila nella lotta per l’emancipazione ed il mutualismo femminile e dell’aviatore ed eroe della Grande Guerra, Francesco Baracca. Tre sono le azioni previste. Si inizia con l’inventario dei fondi Stoppa e Baracca e l’inserimento dei documenti manoscritti di Agostino Codazzi e di quelli relativi alla storia di Lugo dal 1793 al 1945 nel Polo della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino. Poi si passerà alla digitalizzazione di tutto il materiale. In questa fase sarà creata una pagina dedicata unicamente ad Agostino Codazzi, legata alla Biblioteca Trisi, che diventerà la principale fonte di informazione sull’esploratore. Infine, si procederà con la valorizzazione didattica e turistica del progetto con il coinvolgimento degli Istituti scolastici cittadini, a partire dalla Scuola secondaria di primo grado Francesco Baracca, l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali Ernesta Stoppa e la Scuola Primaria A. Codazzi – Gardenghi.

I workshop organizzati con la partecipazione degli studenti e il coinvolgimento di game designer, serviranno a creare un percorso cittadino gamificato basato su QR code e contenuti interattivi online ed il gioco da tavolo dedicato ai tre protagonisti, Baracca, Codazzi e Stoppa. Il percorso a tappe sarà a sua volta collegato ad un mini game, una sorta di caccia al tesoro che fornirà le informazioni utili a passare alla tappa successiva solo dopo aver fornito la soluzione al quesito precedente. Il progetto, in base alle intenzioni, avrà inizio nel 2024 e continuerà fino al 2025. I costi, previsti dal piano, ammontano a quasi 176.000 euro.

Monia Savioli