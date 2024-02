Gioco d’azzardo, Ravenna terza in regione

Il gioco d’azzardo legalizzato è in crescita, anche quello on line che coinvolge in particolare le generazioni più giovani. Nel 2022 in Emilia Romagna, secondo il focus sulla crescita del gioco on-line dal titolo ‘Pane e azzardo: il sorpasso possibile’, realizzato a livello regionale da Cgil, Federconsumatori e campagna ‘Mettiamoci in gioco’ con i dati forniti dall’Agenzia Dogane e Monopoli, sono stati spesi poco meno di 9 miliardi di euro in tutte le forme di gioco d’azzardo, di questi un miliardo e mezzo è andato in fumo, è stato cioè perso. In questo contesto si inserisce il dato impressionante sul gioco on-line che ha registrato un incremento del 125% dal 2019 al 2022.

Numeri che trovano conferma anche a livello locale, dal momento che Ravenna, nell’on-line, è la terza in classifica dopo Bologna e Piacenza. Con Sant’Agata sul Santerno tra gli otto comuni che in regione superano i 4000 euro pro capite nel gioco complessivo e Fusignano che registra numeri molto elevati nell’on-line. Significativi anche i numeri relativi ai conti aperti per giocare in rete: nella provincia di Ravenna nel 2021 quelli attivi erano 63.522, di cui 28.867 effettivamente utilizzati. Sempre sul territorio provinciale, nel 2022, sono stati giocati nell’on-line oltre 340milioni di euro, precisamente 340.314.972, le vincite sono state pari a 322.963.012 euro, le perdite invece hanno raggiunto quota 17.351.960.

Nel 2021 erano stati 329.083.859,85 euro, con un aumento di oltre 11 milioni. La spesa procapite annua, sempre per l’on-line e sempre a Ravenna, calcolata tra i 18 e i 74 anni, è di 1.238,23 euro. Sul territorio comunale nel 2022 sono stati giocati 159.715.926 euro, le vincite sono state di 150.948.545 euro, con perdite pari a 8.766.380,93 euro. La somma procapite giocata sul territorio comunale è di 1.426 euro annui. Tra i comuni con più di 10mila abitanti la cifra procapite più alta per il gioco on-line si registra a Cervia (1.426,42 euro) che supera di pochissimo Ravenna (1.426 euro), seguono Massa Lombarda (1.410,18), Alfonsine (1.101,84), Russi (1.042,64).

Andrea Caccia dal 2019 è responsabile dello sportello Esc del Comune rivolto ai giocatori compulsivi che chiedono aiuto. "Lo sportello funziona bene – spiega – e si rivolgono a noi i giocatori, ma anche i familiari. Dall’apertura abbiamo accolto 134 persone, 50 delle quali, 27 giocatori e 23 familiari, dal gennaio dell’anno scorso fino all’altro giorno". Chi si rivolge allo sportello, dopo un primo colloquio di orientamento, riceve il sostegno necessario che può essere di carattere psicologico, legale. Se si ritiene di dover avviare un percorso lungo le persone vengono indirizzate al Sert e ai gruppi dei Giocatori anonimi di Ravenna che hanno la sede all’interno della Casa del volontariato di via Oriani 44. Si riuniscono il mercoledì (366 9768038) e il giovedì (347 6485617).

a.cor.