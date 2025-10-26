Gioielli, bici e medaglie trovate sotto il cavalcavia: blitz sulla Faentina

Ravenna, 26 ottobre 2025 – La Polizia Locale, venerdì mattina in via Silver Sirotti, nei pressi il cavalcavia della Statale 16, in seguito a un controllo per bivacco ha sequestrato, come prova di un eventuale reato, una serie di beni. Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di due uomini 45enni, di origine rumena e di nazionalità marocchina, e di una donna 40enne italiana,accertando l’occupazione abusiva dell’area e il grave stato di degrado urbano della zona.

L’ispettore e i due agenti hanno sequestrato una lunga serie di oggetti, ben 46 tipologie differenti. Secondo gli appartenenti alla Polizia Locale, questi oggetti rappresentano la prova di un reato, visto che: “A fronte della sua condizione abitativa – si legge nel verbale di sequestro – dimora sotto il cavalcavia della SS 16, nonostante una residenza dichiarata a Massa Lombarda, e del fatto che non era in grado di fornire una spiegazione plausibile e verosimile circa la provenienza dei suddetti sopracitati beni”.

Tra questi beni una medaglia color oro con la dicitura Comune di Carpi, seconda edizione Due Ruote per Carpi, cinque collanine di color oro, prive di elementi che le potessero identificarne la provenienza. Ma anche 8 teli da mare ancora imballati e capi d’abbigliamento di vario genere.

Molti gli oggetti di uso agricolo ritrovati nel bivacco del cittadino di origine marocchina, tutti privi di segno di riconoscimento: una roncola, un tiracqua, un piccone con manico verde, una falce, una sega circolare di marca Tudor, tre picozze per uso agricolo, due martelli per il medesimo uso, tre pinze marcate Ikea, una vanga, due seghe sempre per uso agricolo marcate Obi, due cutter, sei coltelli oltre a cesoie da giardino. Oltre a questo molti caricabatterie, alcuni cellulari, non sempre in buono stato, ma anche alcuni pacchi di batterie al litio per bici elettrica, biciclette da uomo, da donna e anche una ebike modello Samebike nera e rossa senza apparente numero di identificazione. Infine un monopattino elettrico, un deambulatore e una bicicletta di colore blu con cerchioni arancioni. Durante l’operazione gli agenti hanno inoltre trovato due anatre e due galline (una al guinzaglio), affidate a un’associazione animalista.

Le persone coinvolte sono state denunciate per invasione di terreni o edifici. Inoltre, il 45 enne marocchino, regolare sul territorio, è stato denunciato anche per i reati di maltrattamento di animali e acquisto di cose di sospetta provenienza.