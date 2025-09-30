Gioielli del centro storico. Casa Melandri si rinnova. Un bando per gestirla

Casa Melandri, la storica sede del centro relazioni culturali di via Ponte Marino, fondato da Walter Della Monica negli anni Settanta, inizia una nuova vita. La giunta ha deliberato di affidare la gestione dell’edificio ad un soggetto esterno al Comune e nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per partecipare alla selezione. L’immobile, con una dimensione di quasi 870 metri quadri distribuiti tra piano terra, primo e secondo piano, attualmente viene utilizzato solo nella parte al piano terra, dove si trova la sala conferenze. I piani superiori, al momento vuoti, ospitavano gli uffici della Cultura che da anni sono stati trasferiti a Palazzo Rasponi. L’obiettivo del bando è recuperare e valorizzare l’intero complesso, perché possa essere restituito alla cittadinanza. Chi si aggiudicherà il bando dovrà effettuare alcuni lavori, il cui costo verrà detratto in parte dal canone. Bisognerà, tra le altre cose, ammodernare la sala al piano terra e ridurre le barriere architettoniche ai piani superiori. È prevista anche l’installazione di un ascensore e la realizzazione delle rampe per disabili. Il canone è di 36mila euro annui e la concessione durerà 9 anni. Il centro si potrà utilizzarlo principalmente per scopi didattici e come centro di relazioni culturali, ma anche per lo svolgimento di attività commerciali legate alla formazione, come ad esempio corsi e laboratori a pagamento. In pratica progetti di natura culturale e sociale, corsi destinati a insegnanti, studenti, professionisti, disoccupati. E ancora laboratori di vario genere, anche per le scuole, seminari, convegni e conferenze. Inoltre è prevista la realizzazione di una o più sale studio. Le sale si potranno anche noleggiare. L’Amministrazione comunale potrà tuttavia continuare a utilizzare gratuitamente la sala conferenze per almeno 160 ore all’anno. "Con l’avviso che uscirà nel corso delle prossime settimane – spiega l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – raccogliendo gli indirizzi della delibera di giunta appena approvata, intendiamo ridare vita a uno spazio pubblico di grandissima qualità e in pieno centro storico. Un’operazione che rilancia l’impegno dell’amministrazione di riattivare progressivamente, soprattutto in centro, il patrimonio pubblico oggi non impiegato. Vogliamo farlo mantenendo una finalità pubblica e cercando di indirizzare attività e investimenti nel campo dell’innovazione sociale, culturale e formativa".

a.cor.