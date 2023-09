Giordano Dalmonte e il libro ’Calcio che passione’

"Ho visto la mia prima partita di calcio di serie A all’età di dieci anni. Era il 1972 ed ero allo stadio comunale di Bologna. Le sensazioni provate in quel pomeriggio di tanti anni fa rimangono impresse nella mia mente e nel mio cuore. Sì perché ho capito subito che il calcio è passione e non solo ti porta ad accanirti per la tua squadra del cuore, ma ti trascina anche ad individuare ben presto la squadra verso la quale scaricare l’odio, sportivo ovviamente, giacché ho sempre detestato la violenza, sia fuori che dentro il campo". Si apre con queste parole del suo autore, il cotignolese Giordano Dalmonte, appassionato di storia locale, la premessa del libro - con prefazione dell’ex calciatore nonché attuale commentatore tv, Eraldo Pecci - dal titolo ‘Calcio che passione. 100 campionati di serie A’ (Calzetti & Mariucci Editori), la cui presentazione avverrà oggi alle 18.30 al Teatro Binario di Cotignola. La serata, moderata da Fabio Pagani, vedrà l’autore dialogare con lo stesso Pecci, talentuoso centrocampista (ex Bologna, Torino, Fiorentina, Napoli e Vicenza che ha inoltre collezionato sei presenze in Nazionale, con la quale ha partecipato al campionato del mondo 1978 in Argentina. Il libro racchiude una sintesi storica, stagione per stagione, dalle fonti giornalistiche e tv. Un lavoro certosino, quello di Dalmonte, frutto della ricerca sulle fonti giornalistiche originali e sui contributi audio e video di un secolo, per una resa narrativa sintetica ma di grande accuratezza di un secolo di quel grande e coinvolgente evento collettivo che è, da sempre, il Campionato di Serie A. L’ingresso alla serata è libero.

Luigi Scardovi