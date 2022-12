Giordano Sangiorgi fra gli ’ignoti’ come organizzatore di festival

Professione: organizzatore di festival musicali e di liscio. Si tratta del faentino Giordano Sangiorgi, il quale ha partecipato alla puntata de ‘I soliti ignoti’ condotta da Amadeus e andata in onda ieri sera su Rai 1. Il patron del Mei non era tra i concorrenti in gara, bensì tra gli ‘ignoti’ i cui mestieri dovevano essere indovinati dai concorrenti attraverso gli indizi forniti e la fisionomia dei soggetti partecipanti. La simpatica coppia in gara non è stata tratta in inganno e piuttosto facilmente ha individuato nel volto di Sangiorgi un organizzatore di festival del liscio, mestiere che è stato altre volte ricordato nel corso della trasmissione. Per Sangiorgi è stata una giornata piacevole e un’ulteriore occasione per promuovere i festival musicali che lo impegnano in Romagna e in giro per l’Italia.

L’ultimo in ordine di tempo a Faenza è stato ‘Faenza Rock’ le cui finali si sono tenute qualche settimana fa. Il prossimo evento invece sarà il brindisi di mezzanotte sotto alla Torre dell’orologio, un appuntamento che si svolge la sera di Capodanno e che, con la musica della band Onde Radio è divenuto ormai tradizionale. Quest’anno l’evento di capodanno inizierà alle 17.30 con la pizzata offerta dal Molino Naldoni. Alle 18 poi Aldo Fabbri illustrerà le bellezze e la storia della Fontana Monumentale di Faenza e della Torre dell’Orologio nel corso di una visita guidata esterna. Alle 22.30, infine la musica delle Onde Radio accompagnerà i presenti fino alla mezzanotte.