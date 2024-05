Giorgio Calcaterra è il nuovo direttore della Cento chilometri del Passatore

Giorgio Calcaterra è il direttore di gara della ’Cento’. Il suo è un nome famosissimo tra chiunque abbia seguito la gara negli ultimi anni, e di certo non si può dire che lui non la conosca bene: ha infatti trionfato in ben 12 edizioni consecutive, diventando così l’atleta simbolo della Firenze-Faenza. Una vera star del podismo.

Dopo aver preso parte a 15 edizioni in fila, Calcaterra quest’anno ha dato forfait, non sentendosi pronto fisicamente. Certo è che ’Re’ Giorgio, come lo chiamano, oltre ad aver vinto in 12 edizioni consecutive (dal 2006 al 2017, nessun altro si è aggiudicato così tante edizioni della ’Cento’, naturalmente) ha anche stabilito il record del percorso: 6 ore, 25 minuti e 46 secondi, nel 2011. Oltre alle 12 vittorie l’ultramaratoneta romano, che ha 52 anni, conta due terzi posti e un settimo.

Calcaterra prenderà il testimone del mitico Pietro ’Pirì’ Crementi sulla vettura del direttore di gara. La storica ‘jeep’ anticipa i concorrenti nel passaggio dentro ai paesi lungo il percorso della Firenze-Faenza. Cappellaccio del Passatore in testa e megafono alla mano dunque per ’Re’ Giorgio, che accompagnerà la corsa sulla jeep d’ordinanza.

La notizia della sua nomina come direttore di gara verrà ufficializzata oggi alle 18.30, in occasione della serata dedicata alla 49esima edizione della Cento chilometri del Passatore che si terrà alla Galleria comunale d’Arte Voltone della Molinella a Faenza.