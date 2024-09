"Giorgio, un esempio per tutti". Sul feretro la divisa della pallanuoto

Si sono celebrati ieri pomeriggio i funerali di Giorgio Allegri, il ventiseienne ravennate morto venerdì scorso durante un’escursione sulle Dolomiti bellunesi. L’ultimo saluto all’ex pallanuotista è avvenuto nella basilica di Santa Maria in Porto, alla presenza di tantissime persone, di cui molti giovani, tra parenti, amici e anche ex compagni di pallanuoto, sport che Giorgio ha praticato per diversi anni. Proprio gli amici della pallanuoto, arrivati al funerale con la maglietta sportiva, hanno fatto un ultimo, ma significativo, regalo a Giorgio. Sopra al feretro, infatti, sono state posizionate una maglietta e un pallone da pallanuoto, firmati col pennarello da tutti i ragazzi, oltre a una tuta e una cuffia utilizzate per gli allenamenti e le partite.

Durante l’omelia il sacerdote ha parlato del bel ricordo che Giorgio lasciava in ogni posto che frequentava e ha esortato i presenti a seguire l’esempio del giovane. Poi ha affermato che "il funerale si svolge nel giorno di Sant’Agostino e vorrei citare una delle sue frasi più celebri: “Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora”". E così hanno fatto anche i suoi ex compagni di pallanuoto che, tra commozione e tristezza per la perdita improvvisa di un caro amico, si sono ritrovati dopo la funzione religiosa fuori dalla chiesa per ricordare i bei momenti passati con Giorgio, dopo aver lasciato sul feretro i preziosi doni della maglia e del pallone con i loro nomi.

Al termine del funerale, i genitori di Giorgio hanno ringraziato tutti i presenti e il feretro è stato portato al cimitero di Mezzano.

Jacopo Ceroni