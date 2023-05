Giornata del Tricolore al Polo tecnico con l’Unuci

Viene celebrata oggi a Lugo la Giornata del Tricolore, organizzata dalla sezione lughese dell’Unuci, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo. A quattro anni dall’ultima edizione organizzata nel 2019 in periodo pre-Covid, la manifestazione apre il ritorno alla "normalità" per l’attività dell’Unuci lughese che riunisce circa 200 soci. A partire dalle 9.30, nell’aula magna del Polo Tecnico di Lugo la 26esima edizione della Giornata dedicata al vessillo nazionale si aprirà con la presentazione del presidente della sezione, Renzo Preda, a cui seguiranno gli interventi di Matteo Battistelli, dirigente scolastico del Polo, Davide Ranalli, sindaco della città e Michele de Pascale, presidente della Provincia e sindaco di Ravenna. Chiuderà, dopo la proiezione dell’opera multimediale realizzata dagli allievi dell’istituto dal titolo ‘Giuseppe Compagnoni e la storia del Tricolore’, il saluto del prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa. "La giornata del Tricolore è il nostro fiore all’occhiello – sottolinea Preda –. La prima edizione organizzata risale al 1997 e, a ogni edizione, coinvolge gli studenti dell’ultimo anno delle medie e di tutte le superiori". Nel corso delle manifestazioni sono state distribuite fino a ora oltre 9.000 brochure che ripercorrono la storia della bandiera nazionale, spesso complete del libretto che riporta integralmente la Costituzione". Anche per questa edizione a tutti i presenti sarà consegnata in entrata la brochure completa della bandiera.

Monia Savioli