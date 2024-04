Giornata del tricolore al Polo tecnico

Sarà il Polo tecnico professionale a ospitare, domani dalle 9.30, la nuova ‘Giornata del Tricolore’ organizzata dalla sezione lughese dell’Unuci, l’Unione nazionale degli ufficiali in congedo guidata da Renzo Preda. La manifestazione celebra il 227° anniversario della nascita del vessillo nazionale e il suo "papà", il lughese Giuseppe Compagnoni. Per restare in tema, la giornata si svolgerà nell’aula magna del plesso che ne porta il nome, in via Lumagni 26. Ad aprire i lavori sarà l’intervento del presidente della sezione Unuci Renzo Preda, al quale seguiranno i saluti del sindaco Davide Ranalli e il contributo del dirigente scolastico Elettra Stramboulis che parlerà de ‘L’uomo nuovo. I tre colori della vita di Compagnoni’. Chiuderà, dopo la proiezione del video realizzato dagli allievi ‘Giuseppe Compagnoni e la storia del Tricolore’, il prefetto Castrese De Rosa. Al Polo tecnico saranno anche consegnate le bandiere italiana ed europea.