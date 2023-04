Giornata della libertà di stampa Seminari e giornalisti testimoni

Istituita nel 1993 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ogni anno il 3 maggio si celebra la Giornata mondiale della Libertà di Stampa per riaffermare questa libertà come diritto fondamentale, per difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e per ricordare tutti i giornalisti uccisi nell’esercizio della loro professione. E a Conselice, dove è presente un monumento alla libertà di stampa, mercoledì 3 maggio dalle 10.30, nella sala del Consiglio comunale in via Garibaldi 14, si terrà l’iniziativa ‘Libertà di stampa, mai abbassare la guardia’. Ai saluti del sindaco Paola Pula e dell’assessore regionale Paolo Calvano, seguirà un’introduzione di Paolo Berizzi, presidente dell’Osservatorio sulla Libertà di Stampa.

La prima parte dell’evento prevede un seminario di formazione per giornalisti, con interventi del presidente Ordine Emilia Romagna, Silvestro Ramunno (‘L’Ordine dei Giornalisti e la Libertà di Stampa’), della componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine ER; Associazione Giulia, Letizia Magnani (‘Libertà di Stampa e deontologia di genere’), del presidente Aser (Associazione della stampa Emilia Romagna), Matteo Naccari (‘Giornalisti minacciati: un fenomeno più diffuso di quanto sembri’) e del presidente della Commissione Pari Oppurtunità della Fnsi - Federazione nazionale stampa italiana, Mara Pedrabissi ("-ismi’ ed ‘-iste’: giornalismi e giornaliste, quando non è una questione di sofismi"). La seconda parte dell’evento sarà incentrata su testimonianze, con interventi della giornalista Chiara Bissi (‘Un lavoro, mille pressioni: vita da freelance’), di Anna Maria Motta e Giuseppe Paciolla, genitori del giornalista Mario Paciolla, trovato morto il 15 luglio 2020 in Colombia (‘Mario, quella morte senza un perché’) e dei giorlalisti Paolo Bonacini e Giovanni Tizian (‘Aemilia: la ‘ndragheta dove non dovrebbe. Il giornalismo contro l’infilitrazione mafiosa’). Conclusioni della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante. A moderare l’iniziativa sarà Paolo Maria Amadasi, vicepresidente Aser. Infotel. 0545.986930 o [email protected]

Luigi Scardovi