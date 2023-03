Giornata della poesia Letture e jukebox viventi in biblioteca

Visto il successo dell’edizione 2022, martedì 21 marzo 2023, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia, la Biblioteca comunale di Russi accoglierà i lettori volontari che, per l’occasione, si trasformeranno in jukebox viventi, pronti a dispensare poesie a chi lo richiederà. Grazie ad una sorta di jukebox letterario con un’offerta di poesie per tutti i gusti e le età, gli utenti che visiteranno la Biblioteca nel corso dell’intera giornata potranno avvicinarsi al mondo della poesia in un contesto completamente diverso da quello in cui si è solitamente abituati ad ascoltarla. Evento gratuito.