Giornata della Vita selvatica Il contributo di Safari Ravenna alla salvaguardia ambientale

Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Vita Selvatica (World wildlife day), Giornata Internazionale delle Nazioni Unite istituita per celebrare gli animali e le piante selvatiche del mondo e il contributo che danno alle nostre vite e alla salute del pianeta. Il Safari Ravenna, coerentemente con il tema proposto, evidenzia i progetti e le collaborazioni in atto, anche sul piano internazionale. All’interno del Safari Ravenna infatti, tra gli altri esemplari, si possono ammirare elefanti indiani, siamanghi, gibboni, gaur, addax, antilope roane e lichi del Nilo, tutti appartenenti a programmi EEP (European Eaza Programme) con l’obiettivo di preservare la conservazione di specie minacciate in natura attraverso il regolare scambio tra giardini zoologici. Tra le eccellenze del parco c’è il progetto Pan Italia, supervisionato dal programma europeo EEP e finalizzato alla conservazione degli scimpanzé. Safari Ravenna è partner di Turtle Island, centro di eccellenza per la difesa di tartarughe rare.