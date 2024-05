Giornata dell’Europa. Il municipio si illumina in tema con l’evento

Cervia illumina la facciata del Palazzo comunale con i colori europei fino a domenica. Questo in occasione della Giornata dell’Europa. L’amministrazione comunale di Cervia ha pertanto individuato nella facciata della Palazzo comunale il proprio luogo simbolo da illuminare con i colori europei mentre tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ad un piccolo flashmob in programma oggi alle 21.15. Al flashmob parteciperanno anche le delegazioni italiane e straniere presenti nel nostro territorio, in occasione degli allestimenti floreali di Cervia Città Giardino 2024.