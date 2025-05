Giornata dello sport, come candidarsi

È fissata per sabato 7 giugno al parco del Tondo la 53esima Giornata dello sport di Lugo. Tutte le associazioni e società sportive possono partecipare, proponendo attività agonistica, prove della propria disciplina, materiale informativo e divulgativo e la presenza di atleti e testimonial. Il modulo di adesione è al link www.uisp.it/lugo/pagina/giornata-dello-sport-lugo. La Giornata dello sport sarà suddivisa in due momenti: il primo, dalle 14.30, sarà una festa, con esibizioni esibizioni, saggi, partite e prove. Dalle 18.30 circa ci si sposterà all’interno dell’adiacente pala Lumagni per le consuete premiazioni delle società e degli atleti che hanno portato in alto il nome di Lugo nel corso dell’ultima stagione sportiva.La Giornata dello sport dal 2024 ha cambiato periodo e format su indicazione della stessa Consulta dello sport; la gestione tecnica è affidata alla Uisp Ravenna-Lugo fino al 2027.