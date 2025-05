Giornata di formazione dei bagnini all’Hotel Aurelia

Sicurezza e formazione sono le parole d’ordine della Cooperativa bagnini che anche quest’anno, organizza il “Master di perfezionamento operativo del soccorso in mare”, primo esempio in Italia di Accademia del Salvataggio, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto.

Oggi all’Hotel Aurelia la giornata di formazione teorica con il Comandante Giuseppe Marciano della Capitaneria di Porto, la Direttrice scientifica dell’Italian Climate Network Serena Giacomin, l’allenatore della Nazionale maschile di pallanuoto Giorgio Gatta, il mental coach Paolo Svegli, il nutrizionista Mattia Pieri, la biologa Linda Albonetti.