Giornata di studio nel nome di Mauro Bovoli

Una giornata in ricordo del professore che ha dato vita all’Associazione Centro Studi sulla Romandiola. Domani mattina, a partire dalle 9.30, la Biblioteca del liceo di Lugo, in viale degli Orsini 6, ospiterà una giornata di studi dedicata a Mauro Bovoli, scomparso lo scorso anno all’età di 75 anni.

Nativo di Lugo, Bovoli era conosciuto e apprezzato in città e in tutta la Bassa Romagna. Il suo percorso è stato caratterizzato dalla capacità di coniugare l’impegno politico di tipo ambientalistico alla divulgazione dei linguaggi cinematografici attraverso i suoi "storici" cineforum. Laureato in Lettere, ha insegnato per anni a Ferrara. "Mite, umile, altruista, generoso, profondo di sentimenti e di pensiero", come lo ricorda chi lo ha conosciuto, Bovoli si era anche laureato recentemente in Scienze Storiche presso l’Università di Bologna.

"Lugo e tutta la Romagna “estense“, esprimendo sentito cordoglio – ricorda il Centro Studi Romandiola – gli sono debitori di un grande patrimonio di idee, di intuizioni, di spunti, di piste di ricerca che lui sapeva scorgere prima degli altri infondendo curiosità ed entusiasmo in chi condivideva le sue idee e lo affiancava. È stato autore di numerose pubblicazioni di carattere storiografico ed ha lasciato anche parecchi inediti". La giornata di studi dedicata a Bovoli si concluderà nel pomeriggio.

Monia Savioli