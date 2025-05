Giornata di svago con Marinando

Una flotta di 20 barche, circa 160 persone a bordo, un grande entusiasmoi: sono questi i numeri della quindicesima edizione di ’TuttiinbarcAbili’, l’evento organizzato da Marinando Ravenna per portare in mare persone con disabilità, le loro famiglie e tutti coloro che credono nella vela come strumento di benessere, inclusione e crescita. L’edizione 2025, che si è svolta domenica 25 maggio, ha visto una forte partecipazione da fuori provincia, con oltre il 50% dei partecipanti provenienti dal Bolognese, confermando il successo di un passaparola costruito nel tempo su esperienze positive e testimonianze dirette. TuttiinbarcAbili non è solo un evento sportivo: è un fenomeno sociale che unisce famiglie, volontari, skipper, armatori – veri pilastri della manifestazione – insieme a enti comunali, autorità portuali, associazioni, professionisti e sponsor, tutti coinvolti e appassionati. "Il nostro obiettivo è semplice ma potente: confermare la velaterapia come attività inclusiva e di beneficio per la salute fisica e psicologica delle persone con disabilità e delle loro famiglie", spiega il Sante Ghirardi presidente Marinando Ravenna che insieme a Marinando 2.0 da corpo a questa meravigliosa iniziativa. "Edizione dopo edizione, il progetto cresce e diventa sempre più un punto di riferimento, non solo per Ravenna ma per tutta la regione",