Giornata finale del Festival dei corti

La 24esima edizione del festival Corti da Sogni giunge alla giornata più attesa. Al teatro Rasi di Ravenna stasera saranno proiettati e premiati i cortometraggi vincitori. Il festival saluterà il proprio pubblico con la proiezione, in anteprima per l’Emilia Romagna, di ‘An irish goodbye’, corto vincitore dell’Oscar 2023.

La serata finale, che inizierà alle 20,30, sarà preceduta dall’evento speciale ‘Shorts of the future’. Alle 17.30 saranno proiettati, con ingresso gratuito, i migliori corti delle scuole di cinema italiane e internazionali. Un’occasione imperdibile per vedere i lavori dei giovani talenti emergenti del cinema.

Alle 20.30 (ingresso 4 euro) prenderà via la serata di premiazioni che sarà condotta da Matteo Papi. Si decreteranno i corti vincitori nelle sezioni in concorso.