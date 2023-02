Giornata in ricordo di Nazifa Borse di studio a due ragazze

L’aula magna del liceo ha ospitato ieri la prima ‘Giornata in memoria di Nazifa Noor Ahmad’, Alfiere della Repubblica, deceduta lo scorso anno a soli 20 anni. Nazifa era giunta in Italia da Herat (Afghanistan) nel 2008 per curarsi da una grave malattia grazie al contingente militare italiano e alla Protezione civile, in particolare a Roberto Faccani, allora responsabile della Protezione civile della Bassa Romagna. Aveva frequentato il liceo scientifico ed era molto attiva nel volontariato: per questo nel 2018 il presidente Mattarella le aveva conferito l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica. Nel corso dell’iniziativa, organizzata dalla famiglia di Nazifa insieme al dirigente dell’Istituto lughese Giancarlo Frassineti, si è parlato del mondo del volontariato e del suo valore sociale, dell’essere comunità e delle diverse attività che vengono realizzate in Bassa Romagna.

Davanti ai cittadini intervenuti, tra cui i compagni di classe di Nazifa (ora studenti universitari) e le classi quarte degli indirizzi scientifico, scienze applicate e linguistico, sono state illustrate le attività del volontariato che, come sottolineato ad inizio lavori dal dirigente del Liceo Frassineti, "definiscono un impegno di assoluta gratuità, ma di grande arricchimento umano e morale". Toccante il ricordo di Nazifa da parte del padre adottivo Roberto Faccani.

Per i giovani è poi partita l’iniziativa del centro ‘Educazione all’Europa’ che ha assegnato a due studentesse le borse di studio ‘L’Europa di Nazifa’. Ai ragazzi era infatti stato chiesto di realizzare un elaborato che, attraverso i racconti lasciati da Nazifa, esprimesse il senso più profondo dell’aiutare gli altri. Sono state premiate Giulia Burzacca e Giulia Russo della classe 4CS, e si sono distinte anche Sara Santandrea e Chiara Zanotti della 4AS e Sara Lolli di 4BS.

