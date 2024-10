Giornata le del pane, la sostenibilità ha origini antiche

A causa dell’aumento dei prezzi di energia, grano e farine, il pane rischia di diventare ciò che non è

mai diventato nella storia, ovvero un bene di lusso. Per evitarlo sono necessarie strategie concrete

per favorire l’innovazione e la sostenibilità dei processi produttivi, per favorire non solo gli abili artigiani e le aziende del settore della panificazione, bensì l’intero sistema agroalimentare italiano. Non buttiamo via il pane, ma soprattutto non buttiamo via l’idea alla base del pane, quella di non

essere un privilegio per pochi.

In occasione della Giornata Mondiale del Pane - il 16 ottobre - , questo è il messaggio lanciato

ai consumatori dal Sistema Confartigianato.