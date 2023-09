Giornata mondiale del cuore al parco del Tondo

Per la Giornata mondiale del cuore, iniziativa nata per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, la Pubblica Assistenza Città di Lugo oggi dalle 9.30 alle 17, al parco del Tondo in viale Oriani, organizza un presidiogazebo. Il programma della giornata prevede: dalle 9.30 alle 10 presentazione dell’evento e saluto delle autorità. Dalle 10 alle 10.30 Seminario ‘Sport e Salute’, con relatore masso-fisioterapista Alberto Babini, direttore tecnico della palestra Wavefit Lugo. Dalle 10.30 alle 11 simulazione di soccorso su incidente stradale. Dalle 11 alle 13, informazioni sul defibrillatore e sulle tre manovre fondamentali per il soccorso. Dopo una pausa pranzo al punto ristoro ‘Il Tondo’, alle 14 si parlerà di ‘Informazioni sulle manovre di disostruzione delle vie aeree di un neonato, bambino e adulto’. Seguirà il seminario ‘Alimentazione sana’ (relatore il dottor Luca Garavini). Dalle 15 alle 16 seminario a cura del Cinoservizio odv Lugo e interventi assistiti con i cani. Infine, dalle 16 alle 17.30 ci sarà la ‘Camminata del cuore’. Dalle 9 alle 17.30 allo stand si potrà effettuare gratuitamente la misurazione della pressione e saturimetria. Al mattino saranno presenti gli alunni degli istituti di I e II grado di Lugo, che parteciperanno alle simulazioni sulla rianimazione cardiopolmonare.

Lu.Sca.