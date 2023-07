Giornata Mondiale della Gioventù Da Ravenna un gruppo di 160

Giornata mondiale dei giovani di Lisbona, ci siamo. Sono 156 i ravennati in partenza per l’appuntamento mondiale con papa Francesco in programma dall’1 al 6 agosto nella capitale portoghese. Oggi dalla parrocchia di Santa Maria del Torrione partirà, in pullman, il primo gruppo di pellegrini accompagnato dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni e da don Matteo Papetti, direttore della Pastorale giovanile-vocazionale di Ravenna con don Davide Riminucci (che partirà col secondo gruppo). Assieme ai colleghi delle diocesi della Romagna faranno tappa a Lourdes, un pellegrinaggio nel pellegrinaggio, per raggiungere poi Lisbona lunedì, dove incontreranno il secondo gruppo di ravennati partiti in aereo da Forlì lo stesso giorno. Catechesi, incontri, momenti di preghiera, la grande Festa degli italiani del 2 agosto e, infine, la veglia e la Messa con Papa Francesco saranno i momenti più significativi della Gmg di Lisbona, alla quale partecipano 65mila giovani provenienti da 180 Diocesi d’Italia e diverse centinaia di migliaia da tutto il mondo.

A livello diocesano, la Gmg è sempre stata un volano per l’esperienza di fede giovanile, spiega don Matteo Papetti: "I ragazzi che vengono per metà hanno meno di 18 anni, e quasi tutti sono alla prima Gmg. Per noi e per loro, è una grande sfida". Ma anche chi resta a casa avrà la possibilità di vivere, almeno in parte, l’esperienza della Giornata mondiale dei giovani. “Gmg at the beach” è la proposta della Pastorale giovanile per il 5 e 6 agosto. In occasione della veglia con Papa Francesco, nella parrocchia di Lido di Savio (Via Lord Byron) è in programma una serata di preghiera e riflessione in collegamento con il Campo da Graça di Lisbona (dove si svolge la Veglia con il pontefice). L’appuntamento è per le 19 per una cena condivisa e poi per vedere insieme la veglia in collegamento da Lisbona. Chi vorrà potrà poi passare la notte sotto le stelle e poi, alle 6, è in programma la Messa che sarà celebrata da monsignor Mario Toso, vescovo di Faenza presso il bagno “Lo Spiaggino”. Al termine, colazione per tutti.