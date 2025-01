Giornata nera per le ravennati. Tre sconfitte, si rigioca giovedì

Tris di sconfitte per le formazioni ravennati. La più inaspettata è quella del Faenza Futura che cade in casa 45-59 (15-22; 27-30; 34-49) contro il Basket 2000 San Marino, ultimo della classe, frenando così la marcia playoff. I manfredi pagano un terzo quarto negativo dove subiscono un pesante parziale che non riescono più a recuperare e un secondo tempo in cui segnano soltanto diciotto punti.

Cadono in casa la Compagnia dell’Albero Ravenna, 63-73 (12-17; 30-34; 43-60) con Coriano, e per Russi, 35-55 (9-18; 16-32; 23-46) con i Tigers Forlì. Russi deve recuperare il match in casa di San Marino, ma la data non è ancora stata fissata: si giocherà entro metà febbraio. Nel prossimo turno tutte le ravennati giocheranno giovedì. Russi alle 21.15 a Forlì con la Libertas Green, Faenza alle 21 a Coriano e la Compagnia dell’Albero alle 21.30 in casa con Bellaria.

Il tabellino di Ravenna: Petullà 2, Polyeschuk 7, Bomben 2, Kertusha 9, Vistoli 8, Branchi 7, Montanari 5, Barucci 6, Mazzini 3, Beghi ne, Mbaye ne. All.: Senni

Il tabellino di Faenza: Fabbri 9, Samorì M. 6, Silimbani 11, Tempesti 11, Samorì L. 3, Spiriti 1, Buti, Monteventi, Ercolani 4, Guerra. All.: Bertozzi

Il tabellino di Russi: Cirillo, Barlotti 9, Vespignani 5, Basaglia 5, Bamba 1, Cervellera, Omorodion 3, Pirini 2, Denti, Bucci, Foschini, Morigi 10. All.: Venturini

Classifica: Sunrise Rimini 20; Bellaria 18 e Tigers Forlì 18; Coriano 14; Grifo Imola, Faenza e Morciano 12; Ravenna 10; Russi* e Cattolica 8; Libertas Green Forlì 6; San Marino* 4. * gare in meno