Giornata sulla prevenzione solare: "Così ci si protegge dal melanoma"

Oggi Ravenna diventa capitale della prevenzione solare grazie a una serie di iniziative rivolte soprattutto ai più giovani, denominata ‘Alleanza per la salute: dalle scuole alle spiagge’, a cura dello Ior – Istituto Oncologico Romagnolo, in collaborazione con la Skin Cancer Unit dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs che ha anche una sede all’ospedale S. Maria delle Croci e con l’Imi – Intergruppo Melanoma Italiano.

"Coinvolgere i giovani – spiega il professor Ignazio Stanganelli, responsabile della Skin Cancer Unit e direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia all’Università di Parma – è importante perché, anche se il melanoma è una problematica estremamente rara nella loro fascia d’età, fino all’80% dell’esposizione solare avviene nei primi vent’anni di vita. Di conseguenza, evitare scottature in questo periodo è cruciale, perché determina un minor rischio di sviluppare un tumore cutaneo più avanti. E, se si imparano le buone abitudini da giovani, è più facile seguirle anche dopo. Quello che abbiamo sviluppato già a partire dal 1992 con lo Ior, che per me è stato prezioso in quanto ex borsista, è un progetto unico nel suo genere a livello nazionale". Il primo appuntamento si svolgerà in mattinata nell’aula magna del liceo artistico ‘Nervi-Severini’ che da anni partecipa con i suoi studenti al concorso ‘Good Sun Good Skin’, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, che nell’anno scolastico 2023/2024 si è esteso a tutti i licei romagnoli a indirizzo artistico e grafico. Per l’occasione sarà premiato lo studente più creativo con un premio di 500 euro, mentre altri elaborati, foto e video, saranno selezionati successivamente per veicolare messaggi di prevenzione sul territorio. Sono previsti interventi del professor Stanganelli, di Franca Gentili biologa del team di prevenzione ‘Ior Scuola’, di Maria Costanza Cipullo referente per l’educazione alla salute e alla legalità del ministero dell’Istruzione e del merito. Si parlerà anche di ‘peer education’, il primo progetto-pilota in Italia: una nuova metodologia di sensibilizzazione nelle scuole che prevede la formazione di alcuni studenti che si rendono poi loro stessi portatori di conoscenze e di nozioni di prevenzione verso i propri coetanei. Per la loro formazione, oltre a lezioni in presenza, sono state utilizzate originali piattaforme web quali ‘Il sole per amico for young’ e ‘Il sole per amico for kids’. Al riguardo, sono stati coinvolti gli studenti del liceo scientifico ‘Oriani’ di Ravenna che saranno presenti, sempre in mattinata, in piazza del Popolo all’infopoint dello Ior. Ai passanti che vorranno approfondire, racconteranno la loro esperienza e distribuiranno dépliant e opuscoli.

"L’obiettivo – aggiunge il professor Stanganelli – è spingere ancora di più su prevenzione e diagnosi precoce, in modo da invertire la tendenza ancora in crescita dell’incidenza del melanoma sul nostro territorio. Secondo uno studio pubblicato nel 2023 che ha preso in considerazione i dati di 40 Registri Tumori tra cui anche quello della Romagna, c’è una stabilizzazione o una diminuzione negli uomini e nelle donne di età inferiore ai 35 anni". In estate, sono in programma iniziative nelle spiagge, per i bagnanti della Riviera, oltre a giornate di formazione per professionisti come parrucchieri, estetisti e tatuatori.

ro.bez.