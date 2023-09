Giornata Unesco: l’1 ottobre al Mic ingresso gratis dalle 14

Giornata Unesco: open day al Mic di Faenza. L’1 ottobre, dalle 14, il Mic di Faenza apre le porte a tutti con la Giornata Unesco: un open day a ingresso libero per celebrare gli anni del riconoscimento Unesco ottenuto dal Mic nel 2011 quale “espressione di una cultura di pace”. Ecco il programma: alle 16 attività didattiche del laboratorio ’giocare con la ceramica’ rivolto ai bambini e alle famiglie. Alle 16.30 visite guidate alla mostra del 62° Premio Faenza e alla collezione permanente del Mic e alle 18 presentazione delle attività.

A seguire concerto Baci – International tour 2324, Maurizio Mastrini pianoforte. Musiche di: Mastrini, Sakamoto. In collaborazione con la Scuola di Musica Sarti. Anteprima rassegna Soavi Armonie. L’ingresso è gratuito, non è necessaria la prenotazione. Continuano anche le visite guidate itineranti alla scoperta delle Case Museo della città ideate dal Museo Casa Bendandi in collaborazione con il Mic. Sabato 29 settembre, alle 17, visita alla scoperta del Premio Faenza e del Der Kunst Garten dell’artista Gianfranco Morini.