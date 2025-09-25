Giornate Europee del Patrimonio. Concerti e musei aperti la sera

Tornano le Giornate del patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa Il tema dell’edizione delle Giornate Europee 2025 è “Architetture: l’arte di costruire”: un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un’opportunità per riscoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee. Ecco il programma nei Musei nazionali di Ravenna (via San Vitale, 17). Sabato Palazzo di Teodorico osserverà un’apertura straordinaria dalle 15 alle 19 con biglietto online al costo di 2 euro.

Alle ore 17 ’A Palazzo con… Paola Novara’, visita guidata a tema archeologico compresa nel biglietto di ingresso.

Apertura straordinaria anche del Mausoleo di Teodorico, che si potrà ammirare in orario serale dalle 20.30 alle 23.30 con tariffa d’ingresso a costo simbolico di 1 euro.

Per l’occasione l’Orchestra Giovanile Cherubini propone un doppio concerto con il violoncellista Luigi Visco, alle ore 21 e alle ore 22. J. S. Bach, Suite n. 2 in re minore per violoncello solo BWV1008 Preludio/Allemanda/Corrente/Sarabanda/Minuetto I - Minuetto II/Giga J. S. Bach, Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo BWV 1009 Preludio/Allemanda/Corrente/Sarabanda/Bourrée I - Bourrée II/Giga.

La performance si terrà all’interno della cella superiore del Mausoleo (fino a esaurimento posti disponibili). Per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione mn-ra.comunicazione@cultura.gov.it.

Ancora: il Museo Nazionale di Ravenna sarà aperto in via straordinaria in orario serale nella fascia 20.30 - 23.30 con tariffa d’ingresso a costo simbolico di 1 euro.

Alle ore 21 appuntamento per famiglie ’Costruisci il tuo Museo’. "In sintonia con il tema delle Giornate Europee 2025 “Architetture: l’arte di costruire” aspettiamo i nostri giovanissimi visitatori per un’esplorazione del Museo e un laboratorio di architUttOra per inventare il loro museo", spiegano gli organizzatori.

Domenica a Villa romana di Russi ’Veni, Vidi, Villa’. Alle ore 15 e 16.30 visite guidate alla Villa romana e al Museo Civico di Russi a cura della Pro Loco Comune di Russi. Evento con biglietto di ingresso all’area archeologica (3 e). Prenotazione consigliata: 349/8544538.

Mausoleo di Teodorico: nel corso dell’apertura pomeridiana (tariffa d’ingresso 4 euro), doppio concerto a cura dell’Orchestra Giovanile Cherubini - violoncellista Luigi Visco, alle ore 16 e alle ore 17. La performance si terrà all’interno della cella superiore del Mausoleo (fino a esaurimento posti disponibili). Per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione mn-ra.comunicazione@cultura.gov.it

Palazzo di Teodorico: apertura straordinaria dalle 15 alle 19 con biglietto online (2 euro); alle ore 17 ’A Palazzo con… Ilaria Lugaresi’ - visita guidata a tema storico compresa nel biglietto di ingresso.