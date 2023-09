Giornate Europee del Patrimonio, la città scommette sulle Saline

Nelle Giornate Europee del Patrimonio 2023 sul tema “Patrimonio InVita”, Cervia risponde con alcune iniziative dedicate al Patrimonio culturale e alle proprie radici. “Le Saline Romane di Cervia: scoprire, conservare, valorizzare” è il titolo dell’appuntamento in programma domenica 24 alle 17 al teatro comunale “Walter Chiari”. Presenti il sindaco di Cervia Massimo Medri, il vicesindaco Gabriele Armuzzi e l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta. L’evento, svolto in collaborazione e sinergia con la Soprintendenza di Ravenna, fa parte del cartellone “Cervia Archeologica” , il calendario delle iniziative di Cervia dedicate all’archeologia del territorio.

Sabato dalle 9 alle 13 la Biblioteca Comunale Maria Goia propone una visita alla libreria di Tolmino Baldassari. Si tratta di una visita alla sala-museo dedicata a Tolmino, in cui è stato ricostruito il suo studio e in cui sono conservati i suoi libri. L’illustre poeta cervese, a cui è intitolato anche il parco fluviale di Cannuzzo, proprio di fronte alla sua casa natale, ha voluto lasciare alla Biblioteca comunale di Cervia i suoi libri. La sala-museo è inserita anche nella guida “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” curata dal Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna. Domenica alle 10 dal Centro visite salina di Cervia in Via Bova, 61 parte l’iniziativa “Sole, lacrime e sudore: il sale che unisce“ organizzata da Ecomuseo di Cervia e MUSA museo del sale di Cervia. A seguito della terribile alluvione che ha allagato l’intera salina il prezioso oro bianco, quest’anno è stato prodotto solo nella Salina Camillone. Saranno i salinari a raccontare la difficile campagna salifera del 2023.