Giornate Fai, che successo: "Tante persone in fila". Oggi il bis a Cervia e Lugo

Grande partecipazione a Ravenna per il debutto delle Giornate Fai di Primavera, che anche quest’anno tornano in oltre 400 città italiane per valorizzare il patrimonio artistico della Nazione. E in una città culturalmente ricca e variegata come Ravenna, non potevano mancare centinaia e centinaia di persone arrivate per visitare alcuni siti e chiese più importanti del territorio. L’evento, promosso dal Fondo Ambientale Italiano, prevede due giorni di immersione nel patrimonio culturale della città, con visite e conferenze previste nei Comuni della Provincia di Ravenna.

Nella giornata di ieri, 350 visitatori hanno esplorato la Biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani; la stessa quantità di persone ha inoltre visitato la Chiesa di Santa Giustina, guidata dai volontari del gruppo e dagli apprendisti ciceroni delle scuole. "Siamo soddisfatti della grande affluenza – spiega Claudia Giuliani, capo delegazione Fai Ravenna –. Siamo stati felici nel vedere le lunghe file e la tanta affluenza. Un aspetto che sottolineo con piacere è la crescita qualitativa della modalità del racconto da parte dei giovani Ciceroni, che hanno mostrato passione e preparazione". Ieri mattina, inoltre, la Chiesa di Santa Giustina ha accolto una trentina di ucraini per una visita guidata. "Rientra nelle iniziative del progetto formativo organizzato dal gruppo Fai Ponte di Culture. La visita è stata effettuata in lingua ucraina e l’obiettivo è valorizzare lo scambio culturale con altri Paesi", precisa Giuliani. La giornata di oggi sarà ancora più ricca di eventi di qualsiasi genere. La Biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani (via Ricci 26) aprirà le porte dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per esplorare magazzini librari, rarità bibliografiche e manoscritti.

A Cervia, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, sarà possibile visitare l’impianto idrovoro Madonna del Pino, una struttura che è stata fondamentale per la bonifica del territorio. A Faenza, invece, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, si potrà visitare in via d’eccezione la Capanna Rustica del giardino di Palazzo Milzetti.

A Lugo, il restaurato museo Baracca sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. Sono due invece le conferenze da segnare in agenda. Alle 17.30, nel palazzo comunale di Castel Bolognese, Alberto Mingotti illustrerà ‘Angelo Biancini, le forme della scultura’, mentre alle 18, nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, l’architetto Paolo Bolzani approfondirà il tema ‘L’opera di Giulio Ulisse Arata nella zona dantesca di Ravenna’. Tutte le visite e conferenze sono accessibili a tutti e senza prenotazione, con ingresso ad offerta libera destinata ai progetti del Fai.

Jacopo Ceroni