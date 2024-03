Giornate Fai di Primavera. Alla scoperta di Casa Pascoli e dell’Istituto ’Severini’

Torna puntuale come ogni anno l’appuntamento con le ‘Giornate FAI di Primavera’ che offrono l’occasione di visitare, sabato 23 e domenica 24 marzo, due luoghi di indubbia suggestione storica, culturale e artistica: l’Istituto d’arte per il Mosaico ‘G. Severini’ nell’edificio che ospita anche il liceo artistico ‘Nervi-Severini’ in via Pietro Alighieri 8 a Ravenna e Casa Pascoli in via Olindo Guerrini 24 a Sant’Alberto. "Già da qualche anno cerchiamo di aprire le porte dei nostri istituti scolastici cittadini – racconta Claudia Giuliani, capo delegazione FAI di Ravenna –. Sono luoghi della memoria di ognuno di noi, oltre che spesso importanti esempi di architettura civile. Così, siamo felici questa primavera di far meglio conoscere ai cittadini l’innovativo istituto Severini dove si sono formati tanti nostri mosaicisti. Da non perdere anche la visita a un luogo letterario: la ‘casa’ a Sant’Alberto, in cui rivive la presenza di un grane della nostra letteratura, identitario ancora per la Romagna, come Pascoli".

Protagonisti di queste giornate saranno i delegati e i volontari del FAI, così come i giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del territorio, e senza i quali l’iniziativa non sarebbe possibile. Le visite guidate all’ex Istituto d’arte per il Mosaico ‘G. Severini’ si tengono il sabato dalle 15 alle 17.30 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, sempre con ultimo ingresso alle 17.30. Cosa sarà possibile ammirare? Anzitutto i mosaici prodotti dagli allievi, i laboratori e le aule con i lavori degli anni Sessanta sotto la direzione del mosaicista Antonio Rocchi e successivi, poi il cortile dove ci sono numerosi mosaici che riproducono i capolavori dell’arte musiva antica ravennate e l’ultimo piano di una dependance con l’archivio dei cartoni preparatori dei mosaicisti. Tappa fondamentale sarà anche lo straordinario magazzino degli smalti vetrosi in cui Michelangelo Antonioni ha girato alcune scene del film ‘Deserto Rosso’. Per l’occasione i visitatori potranno accedere anche ai laboratori di scultura e mosaico, dove assistere a dimostrazioni dell’attività laboratoriale. La visita guidata a Casa Pascoli è poi proposta dal gruppo FAI Ponte tra culture, formato da volontari di differenti nazionalità fra cui ucraina, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 (ultimo ingresso alle 17). Visite in lingua ucraina sono previste alle 14.30 e alle 16. Si tratta di una casa padronale ravennate, abitata per tutto l’Ottocento e il Novecento e ancora oggi luogo di soggiorno estivo dei proprietari, esponenti della famiglia di Pascoli, che ebbe origini ravennati. Nella biblioteca è custodito il prezioso carteggio con il poeta, mentre nel parco, si trova lo storico canneto. A Cervia, il gruppo Fai propone la visita degli Scavi archeologici di Cervia Vecchia; a Faenza, quella della Commenda dei Cavalieri Gerosolimitani; a Lugo, quella della chiesa di S. Francesco di Paolo dove si trovano il compianto sul Cristo Morto e altre pregevoli testimonianze.

Roberta Bezzi