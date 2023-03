Giornate Fai, porte aperte alla storia

Felice Giani prima di Felice Giani: c’è anche Palazzo Conti Sinibaldi fra i luoghi che spalancheranno le porte al pubblico sabato 25 e domenica 26 marzo in occasione della Giornate di Primavera del Fai, insieme a Palazzo Milzetti e alla Galleria dei Cento Pacifici del Teatro Masini. Rispetto a questi ultimi due luoghi, conosciuti universalmente come scrigni del Neoclassico italiano, Palazzo Conti Sinibaldi, in corso Mazzini 47 – ora una residenza privata che verrà aperta in via straordinaria – accolse l’artista originario della provincia di Alessandria nel 1787, "quando il suo gusto – spiega Fabio Guerrini, presidente della sezione faentina del Fai – presentava ancora chiara l’impronta dell’arte Settecentesca, e oserei dire perfino l’eredità delle sensibilità barocche". La rivoluzione francese era ancora di là da venire: sarebbe stato con il 1789, e in particolare con l’arrivo in Italia dell’armata repubblicana, nel 1796, che i contenuti illuministi, democratici e giacobini dell’arte neoclassica avrebbero preso il volo, regalando alla storia luoghi come appunto Palazzo Milzetti, testimonianza di cosa comunicò l’arte a quegli italiani di duecento anni fa, vissuti a cavallo tra l’epoca delle repubbliche sorelle, la Repubblica Italiana del 1802 e il napoleonico Regno d’Italia. "Merito anche delle personalità che Giani incontrò sul suo cammino – evidenzia la direttrice di Palazzo Milzetti Elena Rossoni – come Antonio Trentanove e Gian Battista Ballanti Graziani": uomini che lavorarono gomito a gomito per due decenni, e la cui epopea si interruppe poi piuttosto bruscamente con la caduta di Napoleone e infine nel 1823 con la morte di Giani, della quale ricorrono appunto i duecento anni. Un periodo artisticamente denso ma tutto sommato breve della storia italiana, e che forse proprio per questo finì col fare sì che ancora oggi quelle tempere si presentino così come le ha realizzate l’artista.

I tre siti saranno visitabili senza bisogno di prenotazione: le visite guidate saranno a cura degli ‘apprendisti ciceroni’ del liceo Torricelli e degli istituti Oriani e Persolino-Strocchi. Palazzo Conti Sinibaldi sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 12, mentre la Galleria dei Cento Pacifici aprirà le porte al pubblico dalle 15 alle 17.30. Palazzo Milzetti segue invece il suo normale orario di apertura: dalle 9 alle 18.30 il sabato e dalle 13.30 alle 18.30 la domenica.

Filippo Donati