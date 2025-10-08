Giornate Fai, sei gioielli da scoprire. Visite alla Mordani e alla Classense

Sabato e domenica su tutto il territorio nazionale saranno aperti al pubblico 700 luoghi da riscoprire grazie alle giornate Fai d’autunno. La delegazione Fai di Ravenna con i gruppi Fai Ponte fra culture, Faenza e Lugo partecipano all’iniziativa proponendo la visita di sei luoghi del patrimonio storico e artistico locale. A Ravenna la storica scuola elementare Filippo Mordani, scelta in quanto luogo di memoria civica, aprirà le porte sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. "Intitolata a un illustre ravennate del Risorgimento, la scuola Mordani rappresenta un luogo di crescita e istruzione per diverse generazioni di cittadini. È un’istituzione della città che vogliamo impegnarci a mantenere viva e preservare dallo spopolamento dei centri storici e dal calo demografico" spiega Claudia Giuliani, a capo della delegazione Fai di Ravenna.

Sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 ci sarà la visita guidata ‘Una spirale di sassi e vetri, pavimento della Manica Lunga della Biblioteca Classense’ a cura del gruppo Fai Ponte tra culture e degli studenti del liceo artistico Nervi-Severini. Domenica anche con due visite speciali: alle 15 in lingua ucraina e alle 16 in lingua inglese. "Il corridoio della Manica Lunga è il luogo che ospita le nostre mostre ed è sempre molto frequentato – spiega Silvia Masi, direttrice della biblioteca Classense –. I visitatori, giustamente concentrati sulle esposizioni, non si accorgono del grande mosaico pavimentale realizzato in granito e ciottoli di fiume. Queste giornate saranno un’occasione per scoprire la storia e la simbologia della sala, opera dell’architetto Marco Dezzi Bardeschi, e del pavimento, opera della mosaicista Maria Grazia Brunetti".

Domenica alle 17.30 presso la sala Muratori adiacente alla Manica Lunga si terrà l’incontro ‘L’occhio e il drago. Una lettura simbolica del pavimento della manica Lunga della Biblioteca Classense’ con il professore Alberto Giorgio Cassani dell’Accademia di Belle arti di Ravenna.

A Faenza sono stati individuati due piccoli gioielli solitamente chiusi al pubblico: la chiesa di San Sigismondo, che apparteneva ai Templari e custodisce affreschi del pittore ravennate Romolo Liverani; e il settecentesco Oratorio Bertoni. Visite guidate con gli studenti del liceo Torricelli-Ballardini dalle 14.30 alle 18 sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 domenica.

Il gruppo Fai di Lugo propone un viaggio tra arte e follia nella vita di Annibale Bergamini presso il museo civico San Rocco di Fusignano, dove per l’occasione saranno esposte opere provenienti dalla collezione privata Tabanelli/Francesconi. Le visite saranno sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 con gli studenti del polo tecnico professionale di Lugo. Infine, la Palazza di Budrio di Cotignola accoglierà i visitatori domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 con la mostra ‘Carlino 140’, che narra la storia del Resto del Carlino dagli esordi a oggi con una ricca esposizione di reperti legati a importanti pagine della storia italiana e all’evoluzione della testata giornalistica.

Valeria Bellante