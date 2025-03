Giornate Fai tra Biancini e la capanna

Sabato e domenica, per la XXXIII edizione delle Giornate di Primavera, il Fai aprirà le porte 750 tesori italiani, offrendo un’opportunità unica per scoprire luoghi spesso inaccessibili e sostenere la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Anche Faenza e Castel Bolognese saranno protagoniste dell’evento.

A Faenza si farà un tuffo nell’Ottocento con un percorso tra le atmosfere romantiche partendo dalla suggestiva capanna rustica, un tempo parte del giardino di palazzo Milzetti, oggi nell’area del Dopolavoro ferroviario in via Cavour. Questa struttura in legno, con le sue pareti affrescate, rappresenta una rarissima testimonianza di arredo di giardino romantico. La visita proseguirà verso la Prospettiva del Passeggio pubblico, più nota a Faenza come ‘Il Fontanone’, un’opera neoclassica di Pietro Tomba che incanta con le sue fontane e la saletta semicircolare.

A Castel Bolognese si potrà andare invece sulle orme di Angelo Biancini, uno dei più importanti scultori figurativi italiani del Novecento. Il percorso si svilupperà attraverso il Museo all’aperto a lui dedicato, un vero e proprio scrigno di opere. Tra le tappe, la scuola Pascoli, con il grande pannello in ceramica ‘L’istruzione e i mestieri’, il cortile privato della famiglia Biancini e il museo civico, che per l’occasione esporrà opere provenienti da collezioni private. La visita si concluderà con la via Crucis e, per chi lo desidera, con altre opere dell’artista nel cimitero locale.

Le visite saranno condotte da ‘apprendisti ciceroni’, studenti delle scuole locali appositamente formati, e da volontari. Le visite a Faenza sono in programma sabato e domenica, direttamente ai siti da visitare, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. A Castel Bolognese le visite si svolgeranno domenica dalle 10 alle 12 dalle 14.30 alle 16.30. Sempre domenica evento speciale alle 17.30 con la conferenza di Alberto Mingotti su ‘Angelo Biancini. Le forme della scultura’ nella sala del Consiglio comunale di Castel Bolognese.