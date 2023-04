Giornate festive, boom di turisti Musei e monumenti presi d’assalto E a Mirabilandia +25% di presenze

A dispetto del meteo altalenante, i turisti si sono riversati in massa a Ravenna e comprensorio, dove l’offerta certamente non manca: musei e monumenti (entrambi aperti anche oggi e domani), parchi divertimenti, Festival degli aquiloni a Cervia solo per fare qualche esempio. Una passeggiata in centro a Ravenna durante questi giorni di ponte in occasione del 25 aprile restituiva perfettamente quanto detto: croceristi, turisti arrivati in pullman e stranieri affollavano (e affollano) le strade cittadine. Punto di riferimento per tante famiglie è il parco divertimenti di Mirabilandia, dove i risultati, come racconta il direttore generale della struttura, Riccardo Capo, sono stati superiori alle aspettative. Il ponte del 25 aprile, precisa, "sta andando molto. Siamo piacevolmente sorpresi dei numeri registrati". Un ragionamento, quello del direttore generale, che poggia sui numeri. "Se confrontiamo il ponte pasquale con quello attuale, ancora in corso (la conversazione con Capo è del pomeriggio di ieri, ndr), abbiamo un +25% di presenze". Questo tenendo conto del fatto che "la Pasqua è sempre stato un ponte importante per Mirabilandia". Quest’anno il periodo pasquale ha fatto registrare "b uoni risultati, in linea con gli anni precedenti". La parte più consistente degli arrivi, come detto, è relativa a questi giorni. "E considerando il meteo instabile di queste ore", prosegue. Per quanto riguarda l’offerta specifica del parco divertimenti, "quest’anno abbiamo puntato molto sugli eventi e sugli spettacoli, a cominciare da quello del mago Casanova, col suo Teatro della Magia", in programma fino a luglio. "Queste sono per noi le novità più grosse", alle quali si aggiungono comunque anche le nuove attrazioni.

Di fronte alla domanda sulla provenienza dei turisti, Capo prcisa che "attraverso il nostro tour operator, abbiamo visto che il pacchetto ’Mirabilandia vacanze’, che prevede la permanenza di due giorni, uno dei quali da noi, ha fatto registrare un +30% se confrontato con il dato del 2022". Questo significa che "è in aumento questo segmento del turismo da destinazione, che è composto da chi, come dicevo, si ferma sul territorio due giorni, non fermandosi solo a Mirabilandia". Questo significa che dopo un giorno al parco divertimenti, questi turisti, che, vuole la logica, provengono da fuori regione, vanno poi in riviera o a visitare i musei ravennati.