Incontro stasera dedicato al ’Giorno del ricordo’ e cena stasera al ristorante Millelire-Salone dei Mosaici. L’evento è legato al 10 febbraio, proclamato nel 2004 dalla Repubblica ‘Giorno del ricordo’ al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Alle 18 si terrà l’incontro Roberto Menia. Figlio di un’esule istriana, è stato per cinque legislature deputato di Trieste al Parlamento italiano ed è attualmente Senatore. È il ’padre’ della legge che ha istituito il Giorno del Ricordo e ha raccolto nel suo libro ’10 Febbraio dalle Foibe All’Esodo’ edizioni Il Borghese 2022, storie e figure che scavano proprio in quella memoria. .Alla serata Interverrà il Emanuele Piloni (Coordinatore regionale per le Marche dell’Unione degli Istriani). L’iniziativa ha avuto il patrocinio del

A seguire, alle 20, cena presso il Ristorante Mille Lire al Salone dei Mosaici (via IX febbraio I) al costo di 35 euro.

Per prenotazioni telefonare al numero 339 313 0423.