Sono due le iniziative promosse dal Comune in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Alle 10 di oggi, nella sede dell’ufficio decentrato di Marina di Ravenna, avrà luogo l’omaggio alla lapide in ricordo dei profughi giuliani e dalmati accolti nella località nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta. A seguire in viale Ciro Menotti angolo viale Zara si terrà l’inaugurazione del Giardino dedicato a Norma Cossetto, vittima delle foibe, e di una panchina rossa contro la violenza alle donne, realizzata su proposta e in collaborazione con la pro loco di Marina di Ravenna e Linea Rosa; interverranno il vice sindaco Eugenio Fusignani e la presidente del Consiglio territoriale del Mare Licia Suprani. Cossetto, universitaria, fu uccisa dai partigiani titini

nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. Il 9 dicembre 2005 le è stata conferita dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Il gruppo consiliare La Pigna rivendica l’intitolazione dell’area a Norma Cossetto, alla luce dell’atto presentato e approvato dal consiglio comunale mel 2021. Da quel momento, spiegano i civici, "abbiamo costantemente stimolato e sollecitato l’avvio e la conclusione dell’iter amministrativo per consentire l’intitolazione del giardino di Marina di Ravenna a Norma Cossetto". Secondo appuntamento in calendario domani alle 10.30, nella sala Muratori della biblioteca Classense, in via Baccarini 5, dove si terrà la conferenza ’L’esodo e i profughi giuliano-dalmati. Politiche di accoglienza e dinamiche di inserimento nell’Italia del dopoguerra’ di Enrico Agostino Miletto, docente di Storia contemporanea all’università di Torino.