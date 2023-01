Giorno della memoria, al teatro Binario lo spettacolo su Bartali

Centinaia di ebrei salvati anche grazie alle sue pedalate: una corsa di 180 chilometri, tra Firenze e Assisi. È la storia di Gino Bartali (nella foto), eroe del ciclismo e insieme ‘Giusto tra la nazioni’, in programma oggi al teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 18a), in doppia replica: al mattino per le classi terze della scuola media di Cotignola e la sera, aperta a tutti, alle 21. Per informazioni e prenotazioni: telefono 373-5324106, mail [email protected] Ingresso intero 14 euro, ridotto 12 euro (fino ai 26 anni e over 65).