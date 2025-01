Giorno della Memoria, le celebrazioni a Faenza

Si è tenuta ieri a Faenza la cerimonia per il Giorno della Memoria. "Ricordiamo oggi – ha detto il sindaco Massimo Isola – uno degli eventi più tragici della storia dell’umanità: l’Olocausto. La Shoah non è iniziata il 27 gennaio del 1945, quando i soldati dell’Armata Rossa liberarono Auschwitz, ma affonda le sue radici negli anni Venti e Trenta, con l’ascesa del fascismo in Italia e del nazismo in Germania. È stata una pagina buia nella storia dell’Europa, caratterizzata da vent’anni di dittature, violenze, oppressioni e dalla sistematica distruzione delle minoranze. La Shoah fu il risultato di un progetto pianificato con fredda razionalità: lo sterminio di milioni di ebrei e di altre minoranze". Alle 10 il corteo con in testa il gonfalone della città, ha reso omaggio alla corona deposta al Tempietto della Memoria sul lungofiume dedicato ad Amalia Fleisher. A seguire ci si è trasferiti nel giardino del complesso di Santa Chiara dove sono state tenute le orazioni ufficiali.