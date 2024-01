Giorno della memoria, mostre e spettacoli

Diverse sono le iniziative in programma a Faenza in occasione della Giornata della memoria, in programma domani. Si inizia alle 10 per la celebrazione istituzionale al tempietto della memoria sul lungofiume Amalia Fleischer. Sono previste la deposizione della corona e l’esecuzione del silenzio. A seguire, al monastero di Santa Chiara in via della Croce, 16 ci saranno le orazioni ufficiali. Nel pomeriggio, alle 18, nell’auditorium Palazzo degli Studi in via Santa Maria Dell’Angelo 1 è in programma ‘Memoria di un ex bambino’, parole e musica in ricordo di Cesare Moisè Finzi a cura dell’associazione Loxòs. Continua, poi, la mostra ‘Parole d’inciampo. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario’, visitabile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30. A cura degli alunni del liceo Torricelli Ballardini che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2023, sarà presentata oggi alle 17.30 nell’aula 4 del complesso Ex Salesiani (Faventia Sales).

All’istituto comprensivo ‘Matteucci’, domani dalle 11 sono in programma letture realizzate dagli alunni della scuola media Cova-Lanzoni di Faenza, con diretta web radio sul canale RadioMoa e alla pagina Youtube dell’Istituto ‘Matteucci Faenza’. Appuntamento, poi, alle 15 al Voltone Molinella con la Pro loco Faenza per la visita guidata ai luoghi della memoria. Prenotazione obbligatoria allo 0546.25231 o scrivendo a info@prolocofaenza.it. Infine, al museo Argylls Romagna group in via Castellani 25 sono in programma tour guidati negli orari di apertura sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. (domani anche dalle 10 alle 12.30).

Info. 333.7016251.