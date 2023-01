Giorno della memoria, omaggio a Primo Levi e Roberto Bachi

Dopodomani ricorre il 78° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945. In questa giornata si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza istituita per ricordare la Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone. Numerose sono le iniziative in tutta la provincia. Venerdì, alle 9, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna, avrà luogo l’omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati da Ravenna con destinazione Auschwitz. Presenti il sindaco de Pascale e il presidente del Consiglio comunale Cameliani, la cerimonia sarà accompagnata da una lettura a cura degli studenti del liceo Artistico. Alle 10 è previsto l’omaggio dell’amministrazione comunale ai caduti della Brigata ebraica al cimitero di guerra di Piangipane. Da domani, a sabato, la sala del Consiglio comunale ospiterà lo spettacolo teatrale di Fanny e Alexander intitolato ‘Se questo è Levi’ (domani alle 10 e alle 11.30, venerdì alle 11 e sabato alle 9 per gli studenti; sabato alle 18, per il pubblico su prenotazione obbligatoria al 349-5824266). A partire dai documenti delle teche Rai, l’attore Andrea Argentieri vestirà i panni dello scrittore Primo Levi, assumendone la voce, le gestualità, le posture, i toni e i discorsi in prima...