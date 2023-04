Giostre, avvio sprint. A Liverani la Quintana della Costa Etrusca

È iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica dei cavalieri faentini impegnati nelle giostre storiche. Nella gara di apertura della stagione 2023, in Toscana alla aIIa terza Quintana della Costa Etrusca a coppie miste cavaliere e amazzone sulla spiaggia a Marina di Bibbona (Li), sabato pomeriggio, il cavaliere Manfredo, Alberto Liverani su Quasimolo, in coppia con l’amazzone Ilaria Signorini di Pistoia in sella a Stellina, si sono dimostrati i migliori del lotto di otto coppie ottenendo il primo posto con 21 punti.

Difendevano i colori del Comune di Livorno. Una bella soddisfazione per il cavaliere della scuderia ‘I Randagi’ che, aveva già vinto questa contesa nel 2019 e porta il suo bottino di successi in competizioni storiche a nove. Per i cavalieri faentini si stratta della 529ª affermazione assoluta. Ilaria Signorini ha vinto pure il trofeo di migliore amazzone. Al secondo posto, con 20 punti, si è classificato il Comune di Cecina con Federico Santi su Ziupascale e Chiara Provenzano su Dakota (entrambi di Pistoia).

La Quintana della Costa Etrusca è una manifestazione unica nel suo genere in ambito, non solo nazionale, poiché si svolge sulla spiaggia. E quest’anno è tornata dopo tre anni di stop. In gara, oltre a Liverani non erano presenti altri cavalieri faentini.

Prossimo appuntamento agonistico sarà lunedì primo maggio, il Palio dei Castelli di Jesi’, in onore di Federico II di Svevia che proprio nella città di Jesi nacque il 26 dicembre del 1194. Sulla pista di Moie (An), si sfideranno alcuni dei migliori giostratori d’Italia, fra cui Luca Innocenzi, vincitore di tale competizione nel 2022 e pure del Palio del Niballo per il Borgo Durbecco.

g.g.