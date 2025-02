Giostre e Quintane, il calendario dell’anno

Sono 58 le Giostre e Quintane nel calendario nazionale 2025. Delle manifestazioni che assegneranno punti anche per l’ottava edizione del premio ‘Miglior Cavaliere d’Italia’ (cerimonia di premiazione Galà dei Cavalieri a Monselice), 48 sono quelle dove cavalieri o amazzoni utilizzano lance, 10 quelle dove vengono usati pugnalini tipici di Roma, Latina e Frosinone. La regione che vanta il maggior numero di Giostre e Quintane con la lancia è la Toscana con dieci manifestazioni. La provincia di Terni è quella con il maggior numero di manifestazioni ovvero quattro. Sono infine tre le città dove si correrà due volte che, curiosamente, hanno in comune un edizione in notturna ed una in diurna: Arezzo con Giostra del Saracino di San Donato (21 giugno in notturna) e la Giostra della Madonna del Conforto (7 settembre), Ascoli con la Quintana in onore della Madonna della Pace (12 luglio in notturna) e per il patrono Sant’Emidio (3 agosto) e Foligno con la Giostra della Quintana della Sfida (14 giugno in notturna) e la Rivincita (7 settembre). La stagione delle Giostre all’Anello si aprirà con la Sartiglia di Oristano (2 e 4 marzo). A maggio, poi, prime due giostre con l’assegnazione di un premio al vincitore, in questo caso a un Terziere, con la Corsa all’Anello di Narni il 3 la "storica" e l’11 la "moderna". L’ultima sarà invece la Giostra dell’Arme a San Gemini (Tr) il 12 ottobre. A vincere il titolo di miglior cavaliere d’Italia nel 2024 è stato ancora il folignate Luca Innocenzi che la quarta di domenica di giugno disputerà per la quarta volta il Palio del Niballo di Faenza, col Borgo Durbecco.

Gabriele Garavini