"Giotto e la guerra sul lago di Garda"

Esce nelle librerie il 26 gennaio il quarto romanzo dello scrittore ravennate Paolo Casadio, ‘Giotto coraggio’ (Manni editore), seguito del pluripremiato ‘La quarta estate’. Sullo sfondo c’è sempre la seconda guerra mondiale e i protagonisti principali restano la dottoressa Andrea Zanardelli, che fa scelte di ‘coscienza’ con conseguenze anche pericolose, e il piccolo Giotto, nato ad Alfonsine, e adottato con affetto, colui che stempera e porta note sorridenti durante la narrazione. Insieme vanno a vivere sul lago di Garda, dove vivono i genitori della donna, mentre attorno a loro nasce la Repubblica di Salò. Casadio ha firmato anche ‘Fiordicotone’ e ‘Il bambino del treno’ che, insieme ai due già citati, fanno parte di quella che l’autore ama definire la ‘quadrilogia della guerra’. Obiettivo comune: raccontare la storia del periodo 1935-1945 attraverso le piccole storie delle persone semplici viste nella quotidianità.

Casadio, la storia inizia nel settembre 1943 e prosegue fino al 1945. Perché è proprio ambientata sul lago di Garda?

"È lì che nasce la Repubblica di Salò, con Gargnana che ne diventa la ‘capitale’ politica. Tutta la riviera da Salò a Fasano, in apparenza tranquilla, era stata dichiarata zona ospedaliera perché molti hotel e strutture erano state convertite. In Germania c’era chi definiva Gardone ‘Klein Berlin’, la piccola Berlino. Qui confluiscono gli occupanti nazisti, i fascisti che circondano Mussolini e i partigiani, e convivono diverse comunità: i tedeschi, i locali che parlano bresciano, i piemontesi e i romagnoli".

Il riferimento ai piemontesi è legato alle vicende delle officine Fiat. Cosa ha scoperto al riguardo?

"Durante la guerra la Fiat dovette convertire una parte della produzione per esigenze belliche, anche al servizio del terzo Reich. Per evitare un trasferimento in Germania, Valletta fece un accordo: trasferire il comparto aeronautico sul lago di Garda dove c’erano molte gallerie, per evitare i continui bombardamenti. L’Officina della Fiat si portò dietro il comitato aziendale che era antifascista e finì così col favorire numerosi sabotaggi, tanto che molti macchinari finirono in acqua".

Come si è documentato per il libro di ben 400 pagine?

"Oltre alle consuete ricerche sui giornali, ho letto più di venti documenti e libri incentrati sul lago di Garda in quegli anni, fra cui il blog di Andrea De Rossi, segretario generale del Comune di Maderno, e i diari del console Eitel Friedrich Moellhausen e dell’ambasciatore tedesco Rudolf Rahn. Mi sono creato un database fatto all’antica con una matita per ricostruire tutto ciò che accadeva…".

In questo viaggio nel tempo ha influito anche sua moglie Anna, originaria di Toscolano Maderno, altra località del lago di Garda…

"Sì. Grazie a lei, dal 1984, frequento abitualmente il lago che amo anche per il contatto tra l’acqua e la montagna, oltre che per la storia. Molti personaggi si muovono in contesti reali e sono ispirati per esempio a mio suocero Vittorio e alla zia Maria. Quest’ultima nel libro diventa donna Prassede, perpetua del parroco, dotata di una grandissima memoria e vissuta fino a 101 anni".

Il piccolo Giotto rappresenta la Romagna, anche con i suoi vocaboli strani agli occhi dei bresciani…

"Sì, è un bambino che soffre per l’abbandono e che cerca di svagarsi rifugiandosi in altri mondi. Si appassiona presto al cinema e quando a Villa Zanardelli arriva la Propaganda Troupe, ha l’opportunità di conoscere i primi rudimenti della cinematografia. Una volta cresciuto diventerà veramente regista. In suo omaggio, ho inserito 16 tracce cinematografiche nel romanzo".

Roberta Bezzi