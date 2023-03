Giovane apprendista per un centro estetico

Un’estetista apprendista

Scadenza il 6 aprile 2023.

Un centro estetico di Ravenna cerca un lavoratore o lavoratrice a cui verrà insegnato come occuparsi di tutte le mansioni inerenti all’estetica da effettuare all’interno dello studio. Dunque la persona scelta verrà formata su come effettuare una corretta manicure o pedicure, le cerette per i clienti, i massaggi e così via. È richiesta un’età inferiore ai 29 anni poiché viene proposto un contratto da apprendista. La sede del lavoro è in città a Ravenna e l’azienda effettua, e dunque richiede a candidati e candidate, un orario continuato a tempo pieno dalle 9 alle 17, dal martedì al sabato, con due giorni di riposo settimanali: domenica e lunedì.