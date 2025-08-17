Giovane biologo assassinato in Colombia. È stato arrestato un sesto sospettato

Un nuovo passo avanti sulla strada della giustizia per la morte di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino ucciso e fatto a pezzi il 6 aprile mentre si trovava in Colombia.

Nelle scorse ore, la polizia nazionale del Paese sudamericano, coordinata dal Corpo tecnico di investigazione, ha arrestato un altro presunto responsabile dell’efferato delitto.

Si tratta della sesta cattura nell’arco di poche settimane. Secondo il quotidiano colombiano Hoy - Diario del Magdalena, a finire in manette è stato José Ángel Lizcano Hernández. L’uomo è stato fermato a seguito di un’operazione condotta a Cali, capitale de dipartimento della Valle del Cauca.

Il blitz conclusosi con la cattura del sospettato è stato portato avanti a seguito di un mandato giudiziario per il reato di omicidio aggravato.

Nelle prossime ore, sempre secondo le fonti citate da Hoy, l’arrestato sarà trasportato a Santa Marta (città nella quale in aprile è stato ritrovato il corpo smembrato del ricercatore) dove resterà a disposizione e dovrà rispondere della sua presunta partecipazione all’omicidio.

Come accennato, quello delle scorse ore è il sesto arresto nell’ambito delle indagini scaturite dal delitto.

Gli altri presunti membri della banda sono Oswal Moisés Ospino Navarro (arrestato a Medellín), Isaac Enrique Márquez Charris (preso ad Arjona, Bolívar), Andrea Camila Berdugo Escorcia (fermata a Bogotá), Brian Augusto Cantillo Salcedo e José Diazgranados Soteldo, entrambi arrestati a Santa Marta.

Si tratta – secondo gli inquirenti – di una banda specializzata in rapine ed estorsioni, spesso ai danni di turisti e stranieri. I malviventi, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe adescato Coatti sfruttando una App di incontri. L’obiettivo era probabilmente quello di derubarlo.

Ma come si è arrivati all’orrore? L’ipotesi principale degli investigatori è che, dopo averlo attirato nella trappola, la situazione sia sfuggita di mano ai rapitori e degenerata nella morte del ricercatore, forse ‘colpevole’ di aver visto il volto di uno dei suoi assalitori.

A quel punto il 38enne sarebbe stato ucciso e smembrato. Il tutto allo scopo di ostacolare le indagini, sparpagliando le parti del corpo in diverse valigie in più punti della città.

Non si esclude che, nelle prime fasi dell’agguato, possa essere stato drogato.

Sulla vicenda stanno indagando anche gli inquirenti italiani, che hanno immediatamente aperto un fascicolo d’inchiesta parallelo a quello dei colleghi colombiani.

Alessandro Coatti, biologo molecolare nato a Portomaggiore e diplomato ad Argenta, ha vissuto a lungo con la sua famiglia a Longastrino ed era arrivato a Santa Marta il 3 aprile nel corso di un viaggio nell’America del Sud.

È stato visto per l’ultima volta il 4 aprile, giorno in cui è finito nelle mani di quegli assassini che ora, uno dopo l’altro, stanno finendo nella rete delle autorità colombiane, di fronte alle quali dovranno rispondere di un’atrocità indicibile.

Federico Malavasi