Giovane pestato fuori da un locale. Identificato il suo aggressore

Prima lo aveva steso con un pugno. Quindi, mentre l’altro tentava di rialzarsi, lo aveva colpito con un gran calcio. Uguale a “fracasso facciale” con ricovero in prognosi riservata poi sciolta in 45 giorni almeno dalla chirurgia maxillo-facciale del Bufalini di Cesena. Lesioni gravissime quelle inferte il 27 gennaio scorso all’uscita dal locale “I GinGini”, in pieno centro, a un 29enne di origine macedone costate l’obbligo di dimora sul territorio comunale con divieto di uscire di casa tra le 19 e le 7 a un 23enne di origine marocchina. All’identità del giovane sospettato, difeso dall’avvocato Alessandro Docimo, sono arrivati gli investigatori della squadra Mobile coordinati dal pm Francesca Buganè Pedretti.

Secondo la sintesi delle indagini della polizia proposta dal gip Andrea Galanti nella sua ordinanza cautelare, la vicenda aveva coinvolto due cugini macedoni coetanei. Ed era stato uno dei due ad azzuffarsi, per futili motivi, tra via IX Febbraio e via Zirardini con il 23enne. L’altro allora si era avvicinato per sedare la discussione: ma era stato a sua volta colpito con un pugno in faccia. E quando il cugino aveva allora deciso di entrare nel locale per avvisare la sicurezza, il 23enne lo aveva centrato con un pugno e aveva completato l’opera con un gran calcio in faccia prima di scappare verso via Longhi. Nessuno, nemmeno gli addetti alla sicurezza, aveva visto il 23enne. Decisive si erano allora rivelate le immagini delle videosorveglianza del locale: mostravano praticamente in diretta l’aggressione con tanto di pugni sferrati in sequenza ai due macedoni e pure il calcio a quello finito a terra. Le ulteriori verifiche degli inquirenti hanno poi consentito di capire che un altro magrebino notato nel locale vicino al 23enne e dimostratosi poco collaborativo, il 9 dicembre scorso era stato controllato assieme a un giovane amico. E così il 27 gennaio gli agenti hanno deciso di andare a casa di quest’ultimo: lui era ancora a letto; ma quel che più importa per le indagini è il fatto che in casa vi fosse un paio di scarpe del tutto analogo a quello immortalato nel video del locale ai piedi dell’aggressore: la scarpa di sinistra aveva addirittura ancora delle tracce di sangue. Da ultimo su una sedia c’arano anche gli abiti presumibilmente indossati quella notte brava. Il riconoscimento fotografico da parte dei due ragazzi picchiati ha fatto il resto.

Ulteriori tasselli sono giunti da una impiegata del locale che aveva visto parte della colluttazione e avvisato le forze dell’ordine. Nel complesso per il giudice si tratta di una “solida provvista indiziaria” a carico del sospettato. Non solo: ora dovrà essere vagliata pure la posizione dell’amico magrebino il quale – secondo il gip – ha verosimilmente partecipato, quantomeno da spettatore, all’alterco tra i ragazzi. Con la sua azione, il 23enne – ha proseguito il giudice –, sebbene incensurato, ha dato “concreto saggio” della sua pericolosità. E su questo tavolo, sono varie le carte sciorinate: la futilità dei motivi, l’incuranza di trovarsi in pubblico davanti a testimoni e la incapacità di azionare freni inibitori tanto da sferrare quella che è stata definita “pedata di calcistica memoria”.

Andrea Colombari